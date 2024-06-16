طارق سليمان: المنافسة على الدوري منحصرة بين الأهلي وبيراميدز.. والزمالك بعيد

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أحمد جودة - القاهرة - أكد طارق سليمان، مدرب حراس المقاولون العرب الحالي والأهلي السابق، في مقابلة مع برنامج "رقم 10" مع الإعلامي كريم رمزي على القناة الأولى بالتلفزيون المصري،أن المنافسة على لقب الدوري هذا الموسم تقتصر على الأهلي وبيراميدز، بينما الزمالك بعيد عن المنافسة.

طارق سليمان: شوبير ليس حارس الأهلي الأساسي

أوضح:"اعتبر سليمان أن محمود أبو السعود هو أفضل حارس مرمى في مصر للموسم الماضي، وأستغرب من انضمام المهدي سليمان للمنتخب بسبب عامل السن رغم مستواه المميز مع الاتحاد.

وأشار إلى أن مصطفى شوبير لا يزال ليس الحارس الأساسي للنادي الأهلي.

كما تابع أن أحمد لم يتعرض للظلم، مشيرًا إلى أن رؤية الجهاز الفني هي التي تحكم مثل هذه القرارات.

ونصح الشناوي بضرورة التركيز للحفاظ على مشاركته الأساسية في ظل تألق مصطفى شوبير.

أبدى رغبته في ضم حراس مثل محمد صبحي أو محمود جاد للمنتخب للحفاظ على معدل الأعمار. كما أشار إلى أن الزنفلي مع الداخلية كان الأفضل بين حراس الدوري المصري، مؤكدًا أنه لا يوجد حارس حافظ على استمرارية مستواه المميز من بداية الموسم.

اختتم أن الموهبة تختلف من حارس لآخر، معربًا عن استيائه من مصطلح "أبناء عاملين داخل الأهلي" ومشددًا على عدم وجود مجاملات داخل النادي.