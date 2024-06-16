موعد مباراة المقاولون العرب وطلائع الجيش في الدوري المصري والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش لمواجهة نظيره فريق المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرون في الدوري المصري.

موعد مباراة المقاولون العرب وطلائع الجيش في الدوري المصري

تفتتح منافسات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري المصري اليوم الأحد، بعد فترة التوقف الدوري بمشاركة المنتخب الوطني في تصفيات المؤهلة لكأس العالم.

تنطلق هذه المباراة في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الأحد على ملعب ستاد الجبل الأخضر.

ومن المقرر أن تذاع هذه المباراة عبر شبكة قنوات تايم سبورتس الناقل الرسمي والحصري لجميع مباريات الدوري المصري.