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أحمد جودة - القاهرة - تحدثت تقارير صحفية بريطانية عن سعي الاتحاد السعودي للتعاقد مع جناح أجنبي من العيار الثقيل، حيث يعتبر المصري محمد صلاح نجم ليفربول هدفًا رئيسيًا لع لتعزيز هذا المركز في صفوفه.

عرض جديد من الاتحاد لضم صلاح وخطة بديلة في حالة الرفض

ولفت موقع TEAMtalk الإنجليزي أن الاتحاد حاول التعاقد مع محمد صلاح في الميركاتو الصيفي الماضي لكن إدارة ليفربول رفضت التفريط في خدماته بسبب ضيق الوقت للعثور على لاعب بديل له.

وأكد الموقع الإنجليزي أن الاتحاد يجهز عرضًا ضخمًا آخر من أجل التعاقد مع محمد صلاح بينما يوجد خياران بديلان في حالة فشل المفاوضات.

وأشار الموقع الإنجليزي إلى أن مسئولي الاتحاد اتخذوا قرارًا بتأجيل أي أمور خاصة بالصفقات الصيفية لحين الاستقرار على مدير فني للفريق في الموسم المقبل، حيث يتجه الاتحاد لإنهاء عقد المدير الفني الأرجنتيني مارسيلو جاياردو.

وأوضح الموقع الإنجليزي أن إدارة الاتحاد تضع صفقة الجناح كاستثناء، حيث تم وضع قائمة مختصرة من 3 لاعبين لتعزيز الهجوم، وهم: محمد صلاح والكوري الجنوبي سون هيونج مين نجم توتنهام ويليه فيديريكو كييزا نجم يوفنتوس كخيار ثالث.

وألمح الموقع الإنجليزي أن محمد صلاح لا يزال الهدف الرئيسي لدى إدارة الاتحاد التي تعتقد أن تغيير المدير الفني في ليفربول من يورجن كلوب إلى آرني سلوت قد يساعد في تسهيل الصفقة في الصيف الحالي.

وأفاد الموقع الإنجليزي بأن الاتحاد لم يجري أي مفاوضات رسمية مع سون هيونج مين ولكن إذا لم تتسارع وتيرة المفاوضات مع صلاح فسوف يتم النظر في الخيار الثاني قي القائمة المختصرة من أجل معرفة إذا ما كان منفتحًا على خطوة الانتقال إلى الدوري السعودي في الموسم المقبل.

وأردف الموقع الإنجليزي أن كييزا هو البديل الأخير في القائمة المختصرة للاتحاد ويعتبر الخيار الأقل تكلفة وسيتم تحديد مستقبله مع يوفنتوس بعد بطولة أمم أوروبا يورو 2024 علمًا بأن كييزا يفضل البقاء مع يوفنتوس ولكن لا يوجد أي اتفاق بين الطرفين في الوقت الحالي حول التجديد.

ونوه الموقع الإنجليزي أن الاتحاد يتجه إلى خيار كييزا إذا فشلت محاولات التعاقد مع صلاح وسون ولكن الاتحاد سيجد منافسة قوية على كييزا من جانب روما ونابولي بالإضافة إلى أندية أوروبية أخرى.

