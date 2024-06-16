نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. صدام ناري بين بيريز وأنشيلوتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فجرت بعض التقارير الصحفية الصادرة صباح اليوم الأحد مفاجأة مدوية مفادها وجود بوادر ازمة نارية بين كارلو انشيلوتي المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي ريال مدريد ورئيس النادي الملكي فلورنتينو بيريز.

ميندي يفجر أزمة بين بيريز وأنشيلوتي

وقالت شبكة ريليفو الاسبانية أن الظهير الايسر الفرنسي للريال فيرلاند ميندي قد أحدث مشكلة كبيرة بين بيريز وأنشيلوتي حيث ترى الادارة أن الاولوية هي التعاقد مع الكندي الفونسو ديفيز لاعب بايرن ميونخ الذي ينتهي عقده مع العملاق البافاري بنهاية صيف 2025.

وأضافت أن أنشيلوتي يعارض فكرة بيريز ويرفض فكرة التخلي عن ميندي الذي ينتهي تعاقده مع الآخر بنهاية الموسم المقبل وكانت الادارة تمني النفس برحيله حال تلقي أي من العروض المغرية لضمه.

وسبق وأن ارتبط ميندي بالرحيل خلال الصيف الجاري بعد أن حظي باهتمام عدة اندية كبرى لكن لاعب ليون السابق القادم للملكي في 2019 يقترب من البقاء بفضل الثقة التي يضعها به مدربه الايطالي انشيلوتي.

ويرى بيريز أن كثرة الاصابات التي تعرض لها اللاعب تجعله غير قادر على قيادة الجبهة اليسرى لكن أنشيلوتي يرى عكس ذلك تمامًا.