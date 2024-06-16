نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صباح الكورة.. ازمة نارية بين بيريز وانشيلوتي وعرض جديد من اتحاد جدة لضم صلاح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها، يضع (دوت الخليج الرياضي) بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "صباح الكورة" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم الأحد 16-6-2024 في السطور التالية:

عاجل.. صدام ناري بين بيريز وأنشيلوتي

فجرت بعض التقارير الصحفية الصادرة صباح اليوم الأحد مفاجأة مدوية مفادها وجود بوادر ازمة نارية بين كارلو انشيلوتي المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي ريال مدريد ورئيس النادي الملكي فلورنتينو بيريز.

وقالت شبكة ريليفو الاسبانية أن الظهير الايسر الفرنسي للريال فيرلاند ميندي قد أحدث مشكلة كبيرة بين بيريز وأنشيلوتي حيث ترى الادارة أن الاولوية هي التعاقد مع الكندي الفونسو ديفيز لاعب بايرن ميونخ الذي ينتهي عقده مع العملاق البافاري بنهاية صيف 2025.

وأضافت أن أنشيلوتي يعارض فكرة بيريز ويرفض فكرة التخلي عن ميندي الذي ينتهي تعاقده مع الآخر بنهاية الموسم المقبل وكانت الادارة تمني النفس برحيله حال تلقي أي من العروض المغرية لضمه.

وسبق وأن ارتبط ميندي بالرحيل خلال الصيف الجاري بعد أن حظي باهتمام عدة اندية كبرى لكن لاعب ليون السابق القادم للملكي في 2019 يقترب من البقاء بفضل الثقة التي يضعها به مدربه الايطالي انشيلوتي.

ويرى بيريز أن كثرة الاصابات التي تعرض لها اللاعب تجعله غير قادر على قيادة الجبهة اليسرى لكن أنشيلوتي يرى عكس ذلك تمامًا.

عرض جديد من الاتحاد لضم صلاح وخطة بديلة في حالة الرفض

تحدثت تقارير صحفية بريطانية عن سعي الاتحاد السعودي للتعاقد مع جناح أجنبي من العيار الثقيل، حيث يعتبر المصري محمد صلاح نجم ليفربول هدفًا رئيسيًا لع لتعزيز هذا المركز في صفوفه.

ولفت موقع TEAMtalk الإنجليزي أن الاتحاد حاول التعاقد مع محمد صلاح في الميركاتو الصيفي الماضي لكن إدارة ليفربول رفضت التفريط في خدماته بسبب ضيق الوقت للعثور على لاعب بديل له.

وأكد الموقع الإنجليزي أن الاتحاد يجهز عرضًا ضخمًا آخر من أجل التعاقد مع محمد صلاح بينما يوجد خياران بديلان في حالة فشل المفاوضات.

وأشار الموقع الإنجليزي إلى أن مسئولي الاتحاد اتخذوا قرارًا بتأجيل أي أمور خاصة بالصفقات الصيفية لحين الاستقرار على مدير فني للفريق في الموسم المقبل، حيث يتجه الاتحاد لإنهاء عقد المدير الفني الأرجنتيني مارسيلو جاياردو.

وأوضح الموقع الإنجليزي أن إدارة الاتحاد تضع صفقة الجناح كاستثناء، حيث تم وضع قائمة مختصرة من 3 لاعبين لتعزيز الهجوم، وهم: محمد صلاح والكوري الجنوبي سون هيونج مين نجم توتنهام ويليه فيديريكو كييزا نجم يوفنتوس كخيار ثالث.

وألمح الموقع الإنجليزي أن محمد صلاح لا يزال الهدف الرئيسي لدى إدارة الاتحاد التي تعتقد أن تغيير المدير الفني في ليفربول من يورجن كلوب إلى آرني سلوت قد يساعد في تسهيل الصفقة في الصيف الحالي.

وأفاد الموقع الإنجليزي بأن الاتحاد لم يجري أي مفاوضات رسمية مع سون هيونج مين ولكن إذا لم تتسارع وتيرة المفاوضات مع صلاح فسوف يتم النظر في الخيار الثاني قي القائمة المختصرة من أجل معرفة إذا ما كان منفتحًا على خطوة الانتقال إلى الدوري السعودي في الموسم المقبل.

وأردف الموقع الإنجليزي أن كييزا هو البديل الأخير في القائمة المختصرة للاتحاد ويعتبر الخيار الأقل تكلفة وسيتم تحديد مستقبله مع يوفنتوس بعد بطولة أمم أوروبا يورو 2024 علمًا بأن كييزا يفضل البقاء مع يوفنتوس ولكن لا يوجد أي اتفاق بين الطرفين في الوقت الحالي حول التجديد.

ونوه الموقع الإنجليزي أن الاتحاد يتجه إلى خيار كييزا إذا فشلت محاولات التعاقد مع صلاح وسون ولكن الاتحاد سيجد منافسة قوية على كييزا من جانب روما ونابولي بالإضافة إلى أندية أوروبية أخرى.

