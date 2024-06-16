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أحمد جودة - القاهرة - مازال منتخب جامايكا يبحث عن تحقيق فوزه الأول وتسجيله هدفه الأول خلال ثالث مشاركة له في كأس أمم أمريكا الجنوبية "كوبا أمريكا" التي تستضيفها الولايات المتحدة.

جامايكا تبحث عن انتصارها الأول في الكوبا

وتلقى منتخب جامايكا دعوة للمشاركة في كوبا أمريكا للمرة الأولى في نسخة 2015 وفي العام التالي شارك في البطولة القارية للمرة الثانية، لكنه خسر جميع المباريات الست التي خاضها حتى الآن.

ويلعب منتخب جامايكا ضمن المجموعة الثانية في كوبا أمريكا بجوار فنزويلا والمكسيك والإكوادور، وسيبدأ مشواره بمواجهة المكسيك يوم 23 يونيو (حزيران) وبعدها بأربعة أيام يواجه الإكوادور قبل أن يختتم مشواره بملاقاة فنزويلا يوم الأول من يوليو (تموز).

والتقت جامايكا مع فنزويلا سبع مرات من قبل حيث فازت مرتين وتعادلت مرة واحدة وخسرت أربع مرات، كما تقابلت مع المكسيك 32 مرة، حيث خسرت 22 مرة وتعادلت في خمس مباريات وفازت في خمس مباريات، وتواجهت مع الإكوادور أربع مرات من قبل حيث فازت مرتين وتعادلت مرتين.

وفي الأساس يلعب منتخب جامايكا في بطولة الكأس الذهبية المخصصة لمنتخبات أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي "كونكاكاف" لكن شارك في كوبا أمريكا في الأعوام الأخيرة كضيف.

وخاض منتخب جامايكا أول مباراة له في كوبا أمريكا يوم 13 يونيو (حزيران) 2015 لكنه خسر بهدف أمام أوروجواي ثم خسر بالنتيجة ذاتها أمام الأرجنتين وباراجواي، ليودع البطولة من الباب الخلفي.

وعادت جامايكا في 2016 للمشاركة في كوبا أمريكا للمرة الثانية لكنها خسرت مبارياتها الثلاث أمام فنزويلا 0-1 والمكسيك 0-2 وأوروغواي 0-3.

وسبق لمنتخب جامايكا المشاركة مرة واحدة في كاس العام خلال نسخة فرنسا 1998، وحقق انتصارًا وحيدًا مقابل هزيمتين.

كما شارك منتخب جامايكا في الكأس الذهبية 13 مرة وحل وصيفًا مرتين كما حل مرتين في المركز الثالث ومرتين في المركز الرابع ومرة واحدة في المركز الخامس، وشارك على مدار مشواره في 63 مباراة وحقق 23 فوزا مقابل 11 تعادلًا و29 هزيمة، وأحرز 72 هدفًا مقابل 99 هدفًا سكنت شباكه.

ويتولى الإيسلندي هيمير هالجريمسون تدريب منتخب جامايكا ويحمل أندري بليك شارة قيادة الفريق، ويعتبر لوتون شيلتون الهداف التاريخي للفريق برصيد 35 هدفا وإيان جوديسون هو اللاعب الأكثر مشاركة بقميص الفرق برصيد 128 مباراة دولية.

ويحتل منتخب جامايكا المركز 55 في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم ويعتبر المركز 27 هو الأعلى في تاريخه، والمركز 116 هو الادنى في تاريخه.

وتبلغ القيمة السوقية للاعبي منتخب جامايكا 26 مليون و500 ألف يورو ويعتبر بوبي دي كوردوفا ريد جناح فولهام الإنجليزي وشامار نيكولسون مهاجم كليرمون فوت الفرنسي الأعلى قيمة سوقية، بخمسة ملايين يورو.