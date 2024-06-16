عاجل.. مشاهدة مباراة هولندا وبولندا اليوم بث مباشر في اليورو 2024 بدون تقطيع 4k

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أحمد جودة - القاهرة - مشاهدة مباراة هولندا وبولندا اليوم يلا شوت، تستعد هولندا وبولندا للقاء المنتظر في افتتاح مباريات المجموعة الرابعة في بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2024

حيث يتواجه المنتخبان على ملعب فولكسباركستاديون في هامبورغ اليوم الأحد. يدخل الفريقان المباراة بطموحات متباينة، حيث تأهل البولنديون بصعوبة عبر الملحق، بينما تأهلت هولندا بسهولة وتسعى لتحقيق لقبها الأوروبي الثاني، يدخل المنتخبان بروح معنوية عالية وثقة كبيرة. على الرغم من الإصابات والتحديات التي يواجهها الفريقان، فإن المباراة تعد بمواجهة مثيرة ومنافسة قوية.



هولندا وبولندا الآن



تمكنت بولندا من التأهل إلى البطولة بعد سلسلة من المباريات المثيرة في الملحق. رغم التحديات التي واجهتها، يسعى المنتخب البولندي لتجاوز صعوبة المجموعة والتأهل إلى مرحلة خروج المغلوب. يأتي الفريق إلى ألمانيا بعد تحقيقه خمسة انتصارات متتالية، مما يعزز معنوياتهم قبل خوض خامس بطولة كبرى لهم على التوالي.

تعرضت آمال بولندا لضربة قوية بإصابة نجمهم البارز روبرت ليفاندوفسكي، الذي سيغيب عن المباراة الافتتاحية. ومع ذلك، يظهر الفريق تحت قيادة المدرب ميخال بروبيز، الذي جاء خلفًا للمدرب فرناندو سانتوس، بآمال كبيرة وزخم إيجابي بعد سلسلة من الانتصارات الودية.

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استعدادًا للبطولة، خاضت بولندا مباراتين وديتين حققت فيهما نتائج إيجابية، حيث فازت على أوكرانيا 3-1 وتركيا 2-1. سجل خمسة لاعبين مختلفين في هاتين المباراتين، مما يعطي الأمل بأن غياب ليفاندوفسكي لن يكون مؤثرًا بشكل كبير. لكن التاريخ ليس في صالح بولندا، حيث لم يفز المنتخب سوى في مباراتين من أصل 14 مباراة في بطولة الأمم الأوروبية حتى الآن.

من ناحية أخرى، تدخل هولندا بطولة يورو 2024 بثقة كبيرة بعد تأهلها السهل وتحقيقها نتائج إيجابية في المباريات الأخيرة. يشارك المنتخب الهولندي في البطولة للمرة الحادية عشرة، وقد سبق لهم الفوز باللقب عام 1988 عندما أقيمت البطولة في ألمانيا، بفضل الهدف الشهير لماركو فان باستن في النهائي.

لم يتمكن الطواحين من الوصول إلى الدور نصف النهائي منذ نحو 20 عامًا، ويسعى فريق المدرب رونالد كومان لتغيير هذا الواقع هذا العام. يتواجد المنتخب الهولندي في مجموعة صعبة تضم أيضًا فرنسا المرشحة والنمسا المتطورة، مما يجعل مهمتهم الأولى هي التأهل بنجاح إلى أدوار خروج المغلوب.

أظهرت نتائج المباريات الودية الأخيرة للهولنديين قدراتهم وإمكانياتهم الكبيرة. فقد فازوا على كندا 4-0 ثم سحقوا آيسلندا بنفس النتيجة. قاد فيرجيل فان ديك الفريق في كلتا المباراتين وسجل أهدافًا، مما يظهر قوة الدفاع الهولندي. رغم غياب نجم خط الوسط فرينكي دي يونج، يتوقع الكثير من هذا المنتخب في البطولة الحالية.