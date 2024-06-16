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أحمد جودة - القاهرة - أعلن بيبي ماروتا، رئيس نادي إنتر، خبرًا سارًا لجماهير الفريق بشأن مستقبل الدولي الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، مهاجم الفريق.

إنتر يزف خبرًا سارًا لجماهيره بشأن لاوتارو مارتينيز

وينتهي عقد مارتينيز مع إنتر في صيف 2026، وقد ارتبط اسمه بالانتقال لأكثر من نادٍ.

وقال ماروتا، في تصريحات لشبكة "سكاي سبورت إيطاليا": "وافق لاوتارو مارتينيز على كل تفاصيل العقد الجديد معنا"، مضيفًا: "سيتم التوقيع على العقد قريبًا جدًا".

وبحسب تقارير سابقة، عرض إنتر على اللاعب عقدًا لمدة 5 سنوات، يحصل بموجبه على 9 ملايين يورو في الموسم الواحد، بالإضافة إلى المكافآت.

ويستعد لاوتارو حاليًا للمشاركة مع منتخب بلاده في بطولة كوبا أمريكا، المقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية.