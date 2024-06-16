نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسطورة إنجلترا يكيل المديح لـ بيلينجهام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشار آلان شيرر أسطورة نادي نيوكاسل يونايتد، إلى إعجابه الشديد بشخصية جود بيلينجهام نجم منتخب إنجلترا وريال مدريد الإسباني.

شيرر: بيلينجهام مثير للإعجاب وموهبة عظيمة

قال شيرر: “بيلينجهام مثير للإعجاب بالطريقة التي يتعامل بها مع وسائل الإعلام سواء كان يتعامل بطريقة عادلة أو غير عادلة”.

وتابع: “عندما تكون لاعبًا مع إنجلترا وريال مدريد فمتوقع منك أن تتولى مسؤولية التحدث إلى وسائل الإعلام، ليس كل شخص فصيح اللسان يمكنه التحدث كما تريد، لكن طريقة إجابته على الأسئلة مثيرة للإعجاب جدًا”.

وأضاف: “كنا نعلم جميعًا أن بيلينجهام كان موهبة عظيمة، ولكن الطريقة التي ذهب بها إلى أحد أكبر الأندية في العالم، إن لم يكن أكبرها، لقد تعامل مع هذا الموضوع كما لو كان مجرد نزهة في الحديقة أو مباراة في الشارع، لقد كان رائعًا، اللعب في أكبر نادٍ، إنه أمر استثنائي”.

وواصل: "بيلينجهام يعجبني كثيرًا حيث لديه شخصية مميزة، لكي تكون لاعبًا كبيرًا يجب أن تمتلك سمة الغرور وهو لديه سمة الغرور ولكن بطريقة جيدة ومحترمة".