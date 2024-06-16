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أحمد جودة - القاهرة - أكد نيكولو باريلا، نجم وسط منتخب إيطاليا، أن إصابته قبل بطولة اليورو جعلته مصممًا بشكل خاص على "رد الجميل" لزملائه في الفريق الإيطالي.

باريلا يرد الجميل لزملائه بعد عبور إيطاليا عقبة البانيا في يورو 2024

وقاد باريلا منتخب بلاده لتحقيق فوز مثير على ألبانيا بنتيجة 2-1 في أولى جولات دور المجموعات بيورو 2024، حيث سجل هدف إيطاليا الثاني.

وقال باريلا في تصريحاته لشبكة "سكاي سبورت إيطاليا": "لقد كانت بداية غريبة بعض الشيء، الهدف الافتتاحي بعد 23 ثانية يمكن أن يؤثر على اللاعبين نفسيًا. مع ذلك، أردنا الفوز وكان ينبغي أن نسجل المزيد من الأهداف. تراجعنا قليلًا في النهاية، لكننا بدأنا بشكل صحيح بهذا الانتصار".

يعتبر باريلا أفضل هدافي جيل إيطاليا الحالي برصيد 10 أهداف. وعن هذا، قال: "هذا أمر مقلق بعض الشيء، لأنه يعني أنني تقدمت في السن ولعبت المزيد من المباريات".

وأضاف: "أنا سعيد، لم أتدرب في الأيام القليلة الماضية، كانت لحظات صعبة، لكن المدرب والجهاز الفني وزملائي جعلوني أشعر بأنني جزء لا يتجزأ من الفريق. أردت مكافأتهم على ذلك".