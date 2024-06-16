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أحمد جودة - القاهرة - رغم تسجيله هدفا خلال فوز منتخب ألمانيا الكاسح 5-1 على أسكتلندا في المباراة الافتتاحية لبطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2024)، اعترف إيمري تشان، نجم منتخب (الماكينات)، بأنه لم يكن لائقا للعب بنسبة 100%.

نجم ألمانيا يعترف بعدم جاهزيته التامة رغم هدفه في اسكتلندا

وأقر إيمري تشان، الذي كان ضمن فريق بوروسيا دورتموند الذي خسر أمام ريال مدريد الإسباني في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا في الأول من يونيو الجاري، بأنه لم يحافظ على لياقته البدنية منذ ذلك الحين. لكنه لم يكن يريد أن يبلغ ناجيلسمان بذلك.

وصرح إيمري تشان وهو مبتسما " قلت على الفور إنني مستعد، رغم أنني لم أقم بأي شيء لمدة 10 أيام".

وبعد نجاحه في تعزيز قدرات المنتخب الألماني أمام اسكتلندا في المباراة التي استضافتها مدينة ميونخ بعد نزوله لأرض الملعب، من المحتمل أن يلعب كان أيضا مع الفريق في مباراته ضد المجر في شتوتجارت يوم الأربعاء القادم بالجولة الثانية للمجموعة الأولى في مرحلة المجموعات للمسابقة.

وسئل تشان أيضا عن مدرب دورتموند الجديد نوري شاهين، الذي كان يعمل مساعدا للمدرب، قبل أن يصبح المدير الفني للفريق مؤخرا خلفا لإدين ترزيتش، الذي تقدم باستقالته.

وأوضح تشان، وهو ألماني من جذور تركية مثل شاهين: "أنا سعيد للغاية من أجل نوري. لدي علاقة جيدة جدا معه، هذا صحيح. إنه مدرب رائع. وسيساعدنا بالتأكيد أكثر".