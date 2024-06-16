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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير ألمانية، عن تطورات جديدة بشأن مستقبل الفرنسي دايوت أوباميكانو نجم فريق بايرن ميونخ، خلال الفترة المقبلة.

أوباميكانو يرغب في الرحيل إلى البريميرليج

ولا زال يتبقى في عقد أوباميكانو مع نادي بايرن ميونخ موسمين، حيث ينتهي عقد المدافع الفرنسي مع ناديه بشكل رسمي في 30 يونيو عام 2026.

وظهر أوباميكانو بمستوى جيد مع فريق بايرن ميونخ خلال الموسم المنصرم 2023/2024، ويعتبر أحد العناصر الأساسية سواء مع فريقه أو منتخب بلاده.

وكشفت صحيفة “بيلد” الألمانية، أن دايوت أوباميكانو يريد الانتقال إلى أحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز الكبرى، خلال هذا الصيف، لأنه يريد خوض تجربة جديدة بعد السنوات الثلاثة التي قضاها مع عملاق ألمانيا.

وأكدت الصحيفة أن، على الرغم من رغبة أوباميكانو في الرحيل عن بايرن ميونخ، ولكن فيسنت كومباني مدرب الفريق يعتمد عليه ويضعه ضمن خططه الأساسية في الموسم الجديد.