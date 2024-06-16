فيديو.. منتخب بولندا يضرب هولندا بالهدف الأول

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أحمد جودة - القاهرة - نجح منتخب بولندا الأول لكرة القدم في افتتاح التسجيل أمام نظيره هولندا في المباراة المقامة حاليا بينهم ضمن منافسات الجولة الاولى لبطولة اليورو.

هدف بولندا الأول أمام هولندا

وسجل أدم بوسكا مهاجم منتخب بولندا هدف منتخب بلاده الأول في اللقاء عند الدقيقة 16 من زمن المباراة.

وجاء الهدف بعد عرضية متقنة من زلينيسكي نجم بولندا، على رأسية بوسكا وسددها بقوة في مرمى هولندا.

ويلعب منتخبي بولندا وهولندا في المجموعة الرابعة لبطولة أمم أوروبا، والتي تجمع بين بولندا وهولندا وفرنسا والنمسا.