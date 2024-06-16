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أحمد جودة - القاهرة - سيقدم منتخب بلجيكا، أوراق اعتماده في بطولة أمم أوروبا 2024 المقامة في ألمانيا بمواجهة سهلة نسبيًا أمام سلوفاكيا في مباراة سيغيب عنها أحد أهم لاعبي "الشياطين الحمر" وهو الحارس تيبو كورتوا.

وشَغِل غياب حارس ريال مدريد حيزًا كبيرًا في معسكر منتخب بلجيكا بقيادة مدربه دومينيكو تيديسكو في ألمانيا.

يورو 2024".. كورتوا يغيب عن قيادة بلجيكا أمام سلوفاكيا

ولم تُخمد التوترات بين كورتوا ومدرب الشياطين الحمر أولا ثم إصابته الخطيرة في الركبة التي دفعته للإعلان في ديسمبر الماضي عن عدم خوض بطولة اليورو من أجل التعافي بشكل تام تلك النيران، بل فتحت عودته وظهوره الرائع مع الفريق "الملكي" خلال الجولات الأخيرة من بطولة الليجا وبنهائي دوري الأبطال باب الجدل.

ولم يتردد على لسان مشجعي المنتخب البلجيكي سوى سؤال وحيد وهو "كيف يمكن ألا يشارك أفضل حارس بالعالم في بطولة أمم أوروبا؟". وشكّل هذا السؤال حملًا كبيرًا على بديله كوين كاستيلس الذي ستتركز عليه عيون الجميع لمتابعة أدائه طوال البطولة.

فيما بدا كاستيلس، المنضم أخيرًا لنادي القادسية السعودي، هادئًا وواثقًا من نفسه وصرّح هذا الأسبوع قائلًا "ليس لدي ما أثبته".