نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يورو 2024.. التعادل الإيجابي يحكم الشوط الأول بين هولندا وبولندا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اسدل الستار عن أحداث الشوط الأول لمباراة بولندا وهولندا ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة أمم أوروبا بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

نتيجة الشوط الأول بين هولندا وبولندا

نجح منتخب بولندا الأول لكرة القدم في افتتاح التسجيل أمام نظيره هولندا في المباراة المقامة حاليا بينهم ضمن منافسات الجولة الاولى لبطولة اليورو.

وسجل أدم بوسكا مهاجم منتخب بولندا هدف منتخب بلاده الأول في اللقاء عند الدقيقة 16 من زمن المباراة.

وجاء الهدف بعد عرضية متقنة من زلينيسكي نجم بولندا، على رأسية بوسكا وسددها بقوة في مرمى هولندا.

وسجل كودي جاكبو نجم منتخب هولندا هدف التعديل لصالح منتخب بلاده في الدقيقة 30 من زمن المباراة.

وجاء هدف التعادل لصالح هولندا من تصويبة صاروخية من خارج منطقة الجزاء لجاكبو جناح المنتخب الهولندي.

ويلعب منتخبي بولندا وهولندا في المجموعة الرابعة لبطولة أمم أوروبا، والتي تجمع بين بولندا وهولندا وفرنسا والنمسا.