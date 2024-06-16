نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرار عاجل من جوميز قبل لقاء الزمالك والمصري البورسعيدي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، خوض مران اليوم بملعب فندق الإقامة ببرج العرب، استعدادًا للقاء المصري البورسعيدي، المقرر له غدًا الاثنين في إطار مباريات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كلًا من:

حراسة المرمى: محمد عواد – محمد صبحي – محمود الشناوي.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد – ياسر حمد – سيد عبد الله "نيمار".

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – محمد أشرف "روقا" - محمد شحاتة – زياد كمال - سيف جعفر – محمد السيد – عمار ياسر – ترافيس موتيابا – عبد الله السعيد - إبراهيما نداي – أحمد عبد الرحيم "إيشو" - مصطفى شلبي - أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم: ناصر منسي - يوسف أوباما.

