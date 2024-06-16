نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مبابي يكشف سر غيابه عن أولمبياد باريس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد نجم وقائد منتخب فرنسا، كيليان مبابي، اليوم الأحد، أن الجميع جاهز ومستعد لبداية مشوار بطولة الأمم الأوروبية "يورو 2024" في ألمانيا، أمام النمسا.

قال مبابي خلال المؤتمر الصحافي عشية المباراة الافتتاحية التي يحتضنها ملعب دوسلدورف أرينا ضمن المجموعة الرابعة: "قمنا بالتحضير والاستعداد بكل قوة لهذه المباراة، مسؤوليتي هي إبعاد الفريق عن أي مؤثرات خارجية، والدفاع عن قميص بلادي، نحن لاعبون كبار، وعلينا التأقلم على كل الأوضاع".

وأضاف: "أنا بحالة بدنية وفنية جيدة، ولدي رغبة كبيرة في الفوز، الأمر يتعلق أكثر بالناحية الذهنية، تركيزي الكامل في مباراة النمسا، وجاء الدور الآن على الأقدام وماذا ستقول داخل الملعب".



كما تحدث النجم المنتقل حديثًا لريال مدريد الإسباني بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي، عن مشاركته في دورة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها فرنسا هذا الصيف، وأشار إلى أن ناديه الجديد يرفض مشاركته في الأولمبياد، مؤكدًا أنه متفهم لهذا الموقف، ولكنه يتمنى التوفيق لمنتخب بلاده في هذا الحدث، وأن يتوج في النهاية بالميدالية الذهبية.