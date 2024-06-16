يورو 2024.. تصريح قوي من كانسيلو قبل مواجهة البرتغال والتشيك

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث جواو كانسيلو لاعب منتخب البرتغال ونادي برشلونة، عن المشاركة في بطولة كأس أمم أوروبا يورو 2024 بألمانيا.

ويستعد كانسيلو للمشاركة مع منتخب البرتغال في بطولة أمم أوروبا يورو 2024، حيث سيواجه التشيك بعد غدٍ الثلاثاء، في أولى الجولات.

كانسيلو: من دواعي سروري أن ألعب لمنتخب البرتغال

قال كانسيلو في تصريحات صحفية: “أعتقد أن هذا قد يكون الوقت المناسب لكي أثبت نفسي وأظهر مرة أخرى أنني أحب أن أكون هنا، وأنه من دواعي سروري أن ألعب لمنتخب البرتغال”.

وتابع: “مهما كانت الفترات التي أشارك فيها قليلة، فإن المنتخب سيكون دائمًا بالنسبة لي القمة في مسيرتي المهنية، لأنني كما قلت أمثل الشيء الأكثر أهمية لدي، وهو عائلتي. أمثل أصدقائي، أصدقائي الذين لعبوا معي في الشارع”.

وواصل: “أمثل كل هؤلاء الأشخاص الذين يحبونني، وهذا ما يعنيه لي تمثيل البرتغال. ستكون هذه القمة في مسيرتي المهنية، سواء كان في مباراة ودية أو في بطولة أوروبا”.