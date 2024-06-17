نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إبراهيموفيتش ينهي الجدل بشأن رحيل ثلاثي ميلان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أنهى إبراهيموفيتش الجدل بشأن رحيل ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بنادي إيه سي ميلان الإيطالي في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وانتشرت تقارير في الفترة الأخيرة تؤكد برغبة مسؤولي نادي ميلان في التخلص من الثلاثي مايك ماينان وثيو هيرنانديز ورافائيل لياو في الميركاتو الصيفي القادم.

وتلقى هذا الثلاثي العديد من العروض المختلفة من أجل الرحيل عن صفوف نادي ميلان في الميركاتو الصيفي القادم والانتقال إليها.

وأكد ابراهيموفيتش في تصريحات صحفية له عن حقيقة رحيل هذا الثلاثي:" مايك ماينان وثيو ولياو باقون في ميلان، إنهم مرتبطون بعقود ولسنا بحاجة لبيع لاعبين لضم جدد".

وكان النجم البرتغالي رافائيل لياو تلقى عرض من إحدى أندية الدوري السعودي للانتقال إليها في الميركاتو الصيفي ولكنه رفضه بسبب رغبته في البقاء بأوروبا.