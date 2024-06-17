عاجل.. تفاصيل مفاوضات الأهلي مع بديل علي معلول

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أحمد جودة - القاهرة - تناقلت التقارير الصحفية في المغرب أخبارًا تفيد بأن النادي الأهلي المصري يجري مفاوضات جادة مع يوسف بلعمري، الظهير الأيسر لنادي الرجاء المغربي، بهدف ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2024.

تفاصيل مفاوضات الأهلي مع بديل علي معلول

وكشف مصدر من داخل القلعة الحمراء، لم يُقدم الأهلي عرضًا رسميًا حتى الآن لنادي الرجاء المغربي من أجل التعاقد مع بلعمري، الذي ينتهي عقده في عام 2026.

الأهلي يسعى لتدعيم صفوفه في مركز الظهير الأيسر لتعويض إمكانية رحيل اللاعب التونسي علي معلول، خاصة بعد الإصابة التي تعرض لها في وتر أكيليس.

وأفادت التقارير أيضًا بأن وكيل أحد اللاعبين قد عرض خدمات يوسف بلعمري على إدارة الأهلي، ومن المنتظر أن يتم عرض اللاعب على المدرب السويسري مارسيل كولر خلال الفترة المقبلة لاتخاذ القرار النهائي بشأن المفاوضات.

مسؤولو الأهلي يترقبون موافقة كولر بعد مباراة الاتحاد، حيث سيتم بدء المفاوضات مع نادي الرجاء لاستكمال إجراءات ضم بلعمري. وأكد المصدر أن الأهلي سيقدم عرضًا رسميًا لنادي الرجاء لمعرفة مطالبهم المادية، مستفيدًا من العلاقة الطيبة التي تجمع بين الناديين.