نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجمهور سيزين المدرج.. رحلات مجانية من الأهلي والاتحاد السكندري إلى برج العرب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - إدارة ناديي الأهلي والاتحاد السكندري قررت دعوة جماهيرهما للحضور إلى استاد برج العرب يوم الثلاثاء لمتابعة مباراة الفريقين في الدوري المصري لكرة القدم. يستضيف الاتحاد السكندري الأهلي في هذه المباراة المهمة التي تُقام في تمام الساعة السابعة مساءً، ضمن الجولة الـ26 من مسابقة دوري NILE.

رحلات مجانية من الأهلي والاتحاد السكندري

تأتي هذه الدعوة في إطار حرص الأندية على عودة الجماهير إلى الملاعب بالكامل، حيث قرر الأهلي تنظيم رحلات مجانية لنقل جماهيره إلى الإسكندرية لمساندة الفريق، وسيبدأ تجمع الجماهير في الساعة الثانية عشرة ظهرًا أمام فرع النادي بالشيخ زايد، حيث ستنطلق الأتوبيسات في الساعة الواحدة ظهرًا باتجاه الإسكندرية.

يجب على كل مشجع إحضار تذكرة المباراة وبطاقة (Fan ID) الشخصية، مع الالتزام بعدم إحضار أي أدوات قد تشكل خطرًا على سلامة الجماهير أو المنشآت خلال الرحلة أو أثناء المباراة.

من جهته، أعلن الاتحاد السكندري أيضًا عن توفير أتوبيسات مجانية لنقل جماهيره من الساعة الرابعة مساءً حتى الخامسة مساءً، حيث ستكون هذه الرحلات متاحة لحاملي بطاقة المشجع "Fan ID" وتذكرة المباراة.

بهذا، تُظهر إدارتا الأهلي والاتحاد السكندري التزامهما الكامل بدعم جماهيرهما وتشجيعهم على المشاركة الفعالة في دعم الفرق خلال هذه المواجهة الهامة في الدوري المصري.