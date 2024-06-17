عاجل| عودة محمد شريف.. رد قاطع من الأهلي بشأن مفاوضاته لاستعادة المخيف

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أحمد جودة - القاهرة - مصدر داخل النادي الأهلي كشف عدم وجود تفاوض حالي من قبل مسئولي النادي مع محمد شريف، لاعب الفريق السابق ونادي الخليج السعودي الحالي، من أجل عودته إلى صفوف القلعة الحمراء في الموسم المقبل.

رد قاطع من الأهلي بشأن عودة محمد شريف

أكد المصدر أن الأهلي حاليًا يبحث عن أسماء أخرى لتدعيم خط الهجوم، ولا ينوي استعادة شريف في الوقت الحالي، ولكنه لا يمانع في عودته إذا ما قرر اللاعب العودة إلى مصر بعد انتهاء فترته مع الدوري السعودي.

وأوضح المصدر أن الأهلي كان متمسكًا ببقاء شريف في الصيف الماضي، ولكن تم السماح له بالرحيل لخوض تجربة الاحتراف في السعودية بناءً على رغبته الشخصية وتبقي موسم واحد في عقده مع النادي.

وأشار المصدر إلى تصريحات شريف التي أكد فيها استعداده للعودة إلى الأهلي إذا قرر العودة إلى مصر بعد نهاية فترة احترافه في السعودية.

وكانت تقارير صحفية سعودية قد أشارت إلى رغبة نادي الخليج في تسويق شريف في الصيف الحالي، من أجل تجديد تشكيلة اللاعبين الأجانب في صفوفه، بعد تأكيدهم بقاءهم في دوري الأمير محمد بن سلمان.