عاجل| 7 مهاجمين مرشحين في قائمة صفقات الأهلي 2024.. منهم 3 أجانب

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أحمد جودة - القاهرة - لجنة تخطيط الكرة في النادي الأهلي، برئاسة محسن صالح، تعمل بالتنسيق الكامل مع الجهاز الفني المشرف على الفريق، بقيادة المدرب السويسري مارسيل كولر، على التحضير لملف صفقات جديدة في سوق الانتقالات الصيفي لعام 2024.

7 مهاجمين مرشحين في قائمة صفقات الأهلي 2024

وكشف مصدر من داخل النادي الأهلي، أن كولر قدم طلبات لضم لاعبين جدد في خط الهجوم للفريق، بعد الاتفاق على رحيل الفرنسي أنتوني موديست بنهاية الموسم الحالي.

وأوضح مصدر داخل النادي الأهلي أن "لجنة التخطيط عرضت على كولر عددًا كبيرًا من اللاعبين الأجانب، واختار المدرب 3 لاعبين للبدء في مفاوضاتهم، حيث كان اللاعب البوركيني محمد كوناتي في المقدمة، ولكن تعثرت المفاوضات بسبب المطالب المالية الكبيرة التي طلبها اللاعب".

بالإضافة إلى ذلك، تسعى إدارة الأهلي لإبرام صفقات مع كل من:

محسن بوريقة - مهاجم نادي المغرب الفاسي. يزن النعيمات - لاعب الأهلي القطري، كبديل في حال فشلت المفاوضات مع النجم الأجنبي.

وتحدد كولر، المدير الفني للفريق، أيضًا أربعة مهاجمين محليين في الدوري المصري، حيث يضعهم تحت المراقبة لاحتمالية الانضمام إلى صفوف الأهلي بنهاية الموسم. هؤلاء اللاعبين هم:

أحمد شريف - لاعب فاركو.

- لاعب فاركو. أسامة فيصل - لاعب البنك الأهلي.

- لاعب البنك الأهلي. أحمد أمين أوفا - لاعب إنبي.

- لاعب إنبي. أحمد عاطف - لاعب مودرن فيوتشر.

تأتي هذه الخطوات في إطار استراتيجية النادي لتعزيز خط الهجوم بالتزامن مع التحضيرات للموسم الجديد، مع التركيز على اختيار الخيارات الأمثل لتحقيق الأهداف المستقبلية للفريق.