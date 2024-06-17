عاجل.. تشكيل أوكرانيا ورومانيا الرسمي في يورو 2024

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن سيرجي ريبروف، المدير الفني لمنتخب أوكرانيا، تشكيل بلاده في الظهور الأول بمنافسات بطولة يورو 2024، أمام نظيره منتخب رومانيا، ضمن مباريات المجموعة السادسة.

وتضم المجموعة السادسة كل من، رومانيا وأوكرانيا، وبلجيكا وسلوفاكيا.

تشكيل أوكرانيا الرسمي أمام رومانيا في يورو 2024

وجاء تشكيل المنتخب الأوكراني كالتالي:

حراسة المرمى: لونين.

خط الدفاع: كونبيليانكا - إيليا زبرني - ماتفيينكو - زيتشنكو.

خط الوسط: ستابانينكو - شابارينكو - تسيانكوف - مودريك - سودوكوف.

خط الهجوم: دوفبيك.

تشكيل رومانيا ضد أوكرانيا في يورو 2024

وأعلن إدوارد يوردانسكو، المدير الفني للمنتخب الروماني تشكيل فريقه الذي تضمن كل من:

حراسة المرمى: نيتا.

خط الدفاع: دراجوسين - راتيو - بوركا - بانكو.

خط الوسط: ستانسيو- مارين - كومان - ماريوس مارين.

خط الهجوم: دراجوس.

القنوات الناقلة لمباريات يورو 2024

وتعتبر مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية، هي الناقل الحصري لأحداث ومباريات بطولة يورو 2024، عبر قنواتها المختلفة في شمال إفريقيا والشرق الأوسط، والتي يمكنكم استقبالها عبر الترددات التالية:

وتنفرد شبكة قنوات "بي إن سبورتس" بإذاعة منافسات بطولة يورو 2024 بشكل حصري على 6 قنوات جاءت بالتردد كالتالي: