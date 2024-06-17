نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مانشستر سيتي يحسم موقف نجمه المعار إلى برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن مانشستر سيتي الإنجليزي يوافق على فكرة استمرار نجمه البرتغالي جواو كانسيلو مع برشلونة الإسباني في الموسم المقبل بنظام الإعارة مرة أخرى بشرط واحد.



وأكدت صحيفة سبورت الإسبانية أن مانشستر سيتي لا يمانع استمرار كانسيلو مع برشلونة لخروجه من خطط المدير الفني الإسباني بيب جوارديولا في المان سيتي لكنه يريد أن يضع شرطًا إلزاميًا في عقد الإعارة الجديد.



وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن مانشستر سيتي سيسهل على برشلونة جلب كانسيلو مرة أخرى لكن سيكون على البرسا دفع 25 مليون يورو قيمة بطاقة كانسيلو في صيف 2025.



وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن ذلك يعني منح برشلونة المزيد من الوقت لتعديل وضعه المالي خلال الموسم المقبل مع تفعيل بند الشراء الإلزامي بمجرد نهاية الموسم لينضم بعدها كانسيلو لكتيبة البرسا بعقد بيع دائم.



وأفادت الصحيفة الإسبانية بأنه لم يتم الكشف موقف برشلونة من الشرط الذي وضعه المان سيتي على طاولة المفاوضات في الوقت الذي يسعى فيه كانسيلو للبقاء ويتمنى أن يتواجد ضمن خطط المدير الفني الألماني هانز فليك في الموسم المقبل في البرسا.