نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "بديل معلول" حقيقة مفاوضات الأهلي مع نجم الرجاء المغربي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر عن حقيقة مفاوضات النادي الأهلي مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرجاء البيضاوي المغربي للتعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكدت تقارير في الفترة الأخيرة عن دخول النادي الأهلي في مفاوضات مع النجم هشام بلعمري ظهير أيسر نادي الرجاء من أجل خلافة معلول في المارد الأحمر.

وبحسب المصدر فإن مسؤولي القلعة الحمراء لم يدخلوا في مفاوضات على الإطلاق مع هشام بلعمري حيث أن الأمر تمثل في قيام أحد الوكلاء بعرضه فقط.

وأوضح أن المدرب مارسيل كولر لم يطلب ضم بلعمري على الإطلاق، كما أنه لم يتم التفاوض مع نادي الرجاء من أجل التعاقد مع اللاعب هذا الصيف.

ويفكر مسؤولي النادي الأهلي خلال الفترة الحالية في تجديد عقد النجم التونسي علي معلول ظهير أيسر المارد الأحمر.