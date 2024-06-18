نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. خبير تحكيمي يحسم الجدل حول هدف الزمالك "الملغي" أمام المصري (شاهد) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حسم سمير عثمان الخبير التحكيمي أزمة ركلة الجزاء في مباراة المصري البورسعيدي أمام الزمالك ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرون من عمر الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

وجاءت تصريحات سمير عثمان عبر قناة أون تايم سبورتس: "ركلة الجزاء هي حالتين مركبتين، الحالة الأولى هي دخول الكرة من عدمها وحسب الرسم التوضيحي للمجلس الدولي التشريعي لا بد أن تتجاوز الكرة بالكامل خط المرمى".

وتابع: هنا الكرة غير ظاهرة وطالما هناك جزء غير ظاهر إذنا الكرة ليست بكامل محيطها ولا تحسب هدف".

لا بد من إعادة ركلة جزاء

وواصل: "لكن هناك قرار اخر لا بد أن يتدخل به حكم الفيديو وهو إعادة ركلة الجزاء".

وأضاف: "سبب الإعادة هو دخول لاعب الزمالك في منطقة 18 أثناء التنفيذ إذنا هناك تأثير ولا بد من إعادة الركلة".

وجدير بالذكر أن المصري البورسعيدي قد تفوق على حساب الزمالك بهدفين مقابل هدف.

