نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مانشستر يونايتد يستهدف ضم "طريد" برشلونة هذا الصيف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت تقارير صحفية، أن مانشستر يونايتد اتصل بممثلي لاعب برشلونة فيتور روكي بشأن إمكانية الانتقال في الصيف.

وفقًا لتقرير صادر عن صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، فإن فيتور روكي هو موضع اهتمام مانشستر يونايتد.

ويتنافس الشياطين الحمر مع العديد من الأندية الأخرى المعروفة في جميع أنحاء أوروبا على نادي برشلونة، وقد اتصلوا بالفعل بممثلي المهاجم الساخط البالغ من العمر 19 عامًا.

فيتور روكي ومتاعبه في برشلونة

كان فيتور روكي في قمة السعادة عندما انضم إلى برشلونة من أتلتيكو بارانينسي في صفقة بقيمة 40 مليون يورو في يناير.

انتظر اللاعب البرازيلي الدولي بفارغ الصبر الانتقال إلى أوروبا بعد اختيار البلوجرانا على غيره من الأسماء الكبيرة، ومع ذلك، تحولت خطوة الحلم إلى كابوس بالنسبة للبرازيلي بسبب عدم مشاركته واقتراب رحيله..