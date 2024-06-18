نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طاقم حكام مباراة زد أف سي وفاركو في الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد نادي زد لمواجهة نظيره فاركو وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرون من عمر الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

وأعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد المصري لكرة القدم عن طاقم حكام المباراة والذي جاء بقيادة وليد عبد الرازق.

ويعاونه كلا من أسامة عبد اللطيف مساعد أول، عدي عيد مساعد ثان، ويتواجد محمد عباس قابيل حكما رابعا.

وعلى تقنية الفيديو يتواجد حسام عزب ويعاونه هشام الدسوقي.

موعد مباراة زد وفاركو في الدوري المصري

تنطلق صافرة المباراة في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية.

ويستقبل استاد بتروسبورت المباراة المرتقبة بين الفريقين.

القنوات الناقلة لمبارايات الدوري المصري

تنقل مبارايات الدوري المصري عبر مجموعة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري للمسابقة في الشرق الأوسط.