نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مانشستر يونايتد يحاول التعاقد مع "منبوذ" برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قد يتمتع مانشستر يونايتد بميزة في السباق للتعاقد مع صانع الألعاب الهولندي تشافي سيمونز البالغ من العمر 21 عامًا، وهو هدف لأرسنال وبرشلونة وتشيلسي.

وفقًا لتقرير صادر عن صحيفة “الصن"، فإن تشافي سيمونز هو موضع اهتمام مانشستر يونايتد.

الشياطين الحمر على استعداد لقبول صفقة إعارة لصانع الألعاب البالغ من العمر 21 عامًا.

قد يمنحهم ذلك ميزة في السباق للتعاقد معه، مع كون باريس سان جيرمان مفتوحًا فقط لرحيل مؤقت للشاب، وهو هدف لأرسنال وبرشلونة وتشيلسي.

تشافي سيمونز وظهوره من جديد

أعاد تشافي سيمونز إحياء مسيرته المتعثرة في الموسمين الماضيين. أكمل الهولندي انتقاله من نادي برشلونة إلى باريس سان جيرمان للعب أكثر مع الفريق الأول.

ومع ذلك، فقد استعصى عليه اللعب بشكل منتظم مع الفريق الأول، وانضم إلى نادي آيندهوفن في يوليو 2022.