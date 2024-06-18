نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صفقة تبادلية كبرى بين نيوكاسل وميلان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية، أن ساندرو تونالي قد يتطلع إلى مغادرة نيوكاسل يونايتد هذا الصيف، مع انتشار المحادثات حول صفقة مبادلة مع نادي ميلان الإيطالي السابق.

صفقة تبادلية كبرى بين نيوكاسل وميلان

ووفقًا لموقع كالتشيو ميركاتو، قد يكون ساندرو تونالي جاهزًا لعودة مثيرة إلى ميلان، حيث قد يغادر نيوكاسل يونايتد بعد وقت صعب منذ انتقاله إلى هناك.

ويتحدث التقرير عن صفقة تبادلية محتملة بين الناديين، على أن يتجه فيكايو توموري إلى الاتجاه الآخر كجزء من الاتفاق.

تفاجأ الكثيرون عندما وافق نيوكاسل يونايتد على صفقة بقيمة 55 مليون جنيه إسترليني مع ميلان للتعاقد مع لاعب خط الوسط ساندرو تونالي في الصيف الماضي. سجل لاعب خط الوسط في أول مباراة له في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد أستون فيلا، قبل أن يتم إيقافه بسبب المراهنات.