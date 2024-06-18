نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد القناة الناقلة لمباراة تركيا وجورجيا اليوم الثلاثاء في أمم أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث عدد كبير من متابعي مباريات كأس أمم أوروبا عن تردد القنوات الناقلة لمباراة تركيا وجورجيا في اللقاء الذي سيجمع المنتخبين مساء اليوم الثلاثاء الموافق الثامن عشر من شهر يونيو الجاري.

ويحتضن ملعب سيجنال إيدونا بارك، هذه المواجهة التي ستجمع بين منتخبي تركيا وجورجيا اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس أمم أوروبا 2024.

موعد مباراة تركيا ضد جورجيا في كأس أمم أوروبا 2024

تنطلق صافرة البداية لمباراة تركيا ضد جورجيا اليوم الثلاثاء في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات، السابعة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة تركيا ضد جورجيا في كأس أمم أوروبا 2024

سيتم نقل وإذاعة مباراة تركيا ضد جورجيا مساء اليوم الثلاثاء، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة كأس أمم أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein max 1HD.

التردد: 11054.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

معدل الترميز: 27500.

جودة العرض: HD.