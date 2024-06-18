تشكيل منتخب تركيا المتوقع ضد جورجيا في أمم أوروبا 2024

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أحمد جودة - القاهرة - استقر فينتشينزو مونتيلا، المدير الفني لمنتخب تركيا، بنسبة كبيرة على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة جورجيا مساء اليوم الثلاثاء 18-6-2024 على ملعب "سيجنال إيدونا بارك" في أولى جولات مرحلة المجموعات بكأس أمم أوروبا 2024.

موعد مباراة تركيا ضد جورجيا في كأس أمم أوروبا 2024

تقام مباراة تركيا ضد جورجيا اليوم الثلاثاء في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات، السابعة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

تشكيل تركيا المتوقع لمواجهة جورجيا في كأس أمم أوروبا 2024

حراسة المرمى: ألتاي بايندير.

خط الدفاع: محمد زكي، بارداسكي، أوزان كاباك، ميرت مولدر.

خط الوسط: هاكان تشالهان أوجلو، كان ايهان، يوسف يازيجي.

خط الهجوم: كينان يلدز، أوجوز أيدين، يلماز.

القنوات الناقلة لمباراة تركيا ضد جورجيا في كأس أمم أوروبا 2024

يمكنكم مشاهدة مباراة تركيا ضد جورجيا مساء اليوم الثلاثاء، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة كأس أمم أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein max 1HD، بتعليق المعلق اليمني حسن العيدروس.