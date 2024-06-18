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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن تطورات جديدة بشأن إصابة كيليان مبابي نجم منتخب فرنسا، التي تعرض لها أمام النمسا في منافسات دور المجموعات من كأس أمم أوروبا لكرة القدم.

تحديثات جديدة بشأن إصابة كيليان مبابي الدامية

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن أنف كيليان مبابي مكسور بالكامل، وسوف يخضع لعملية جراحية عاجلة خلال الساعات القادمة.

وحقق المنتخب الفرنسي الفوز على نظيره منتخب النمسا بهدف نظيف في اللقاء الذي جمع بينهما في الجولة الأولى من المجموعة الأولى ليورو 2024.

وأشارت التقارير الإسبانية إلى أن كيليان مبابي سوف يغيب عن الملاعب لمدة 10 أيام على الأقل بسبب الإصابة القوية التي تعرض لها.

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