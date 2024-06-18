نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة تركيا ضد جورجيا اليوم الثلاثاء في أمم أوروبا والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي منتخب تركيا الأول لكرة القدم مع نظيره جورجيا مساء اليوم الثلاثاء 18 يونيو 2024 على ملعب "سيجنال إيدونا بارك"، وذلك في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس أمم أوروبا 2024.

ويتواجد المنتخب التركي في المجموعة السادسة برفقة منتخبات البرتغال، التشيك، جورجيا.

موعد مباراة تركيا ضد جورجيا في كأس أمم أوروبا 2024

تبدأ أحداث مباراة تركيا ضد جورجيا اليوم الثلاثاء في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات، السابعة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة تركيا ضد جورجيا في كأس أمم أوروبا 2024

تذاع مباراة تركيا ضد جورجيا مساء اليوم الثلاثاء، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة كأس أمم أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein max 1HD، بتعليق المعلق اليمني حسن العيدروس.