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أحمد جودة - القاهرة - شهدت مباراة فرنسا والنمسا، تعرض كيليان مبابي نجم المنتخب الفرنسي لإصابة قوية على مستوي الأنف بعد اصطدامه العنيف مع مدافع المنتخب النمساوي.

طبيب فرنسا يكشف مدة غياب مبابي عن الملاعب

وحقق المنتخب الفرنسي الفوز على نظيره منتخب النمسا بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء الاثنين ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ليورو 2024.

وقال فابريس برياند طبيب سابق منتخب فرنسا السابق أن كيليان مبابي يحتاج إلى عملية جراحية، وسيغيب لمدة 10 أيام على الأقل.

وظهر كيليان مبابي وهو يرتدي قناع وفي طريقه إلى المستشفى بعد نهاية مباراة فرنسا أمام النمسا في أولى مباريات المجموعة الرابعة من كأس أمم أوروبا لكرة القدم.

