نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "حالته لا تبدو جيدة" ديدييه ديشامب يتحدث عن خطورة إصابة مبابي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أثار ديدييه ديشامب مدرب فرنسا المخاوف بشأن حالة كيليان مبابي بعد إصابته أمام النمسا مساء الإثنين في يورو 2024.

وحقق منتخب فرنسا فوزًا صعبًا على نظيره النمساوي 1-0، ضمن منافسات المجموعة الرابعة من دور المجموعات.

وأكد ديشامب عبر قناة tf1 الفرنسية "نعم لقد تعرض مبابي لكسر في الأنف، حالته لا تبدو جيدة، ننتظر ما سيحدث، لقد أفسدت الإصابة فرحتنا الليلة".

سجل هدف اللقاء الوحيد لفرنسا مدافع النمسا ماكسيمليان ووبر بالخطأ في مرمى فريقه، في الدقيقة 38 من عمر الشوط الأول.

ورفعت فرنسا رصيدها إلى 3 نقاط في المركز الثاني بفارق الأهداف أمام هولندا، بينما بقت النمسا دون رصيد من النقاط في المركز الثالث.