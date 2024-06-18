نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طاقم تحكيم مباراة سموحة والداخلية في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد نادي سموحة لمراجهة الداخلية وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من عمر الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

وأعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد المصري لكرة القدم عن طاقم حكام المباراة والذي جاء بقيادة حمادة القلاوي.

ويعاونه أحمد رشدي مساعد أول، مصطفى حسين مساعد أول، ويتواجد خالد جمال الغندور حكما رابعا.

وعلى تقنية الفيديو يتواجد كلا مصطفى عثمان ويعاونه رجب محمد.

موعد مباراة سموحة والداخلية في الدوري

تنطلق المباراة في تمام الرابعة مساء بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية.

ويستقبل استاد الإسكندرية المباراة المرتقبة بين الفريقين.

القنوات الناقلة لمبارايات الدوري المصري

تنقل مبارايات الدوري المصري عبر مجموعة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري للمسابقة في الشرق الأوسط.