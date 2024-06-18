نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيان رسمي.. الاتحاد الفرنسي يوضح إصابة مبابي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حسم الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، الجدل حول مصير كيليان مبابي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد والمنتخب الفرنسي عقب الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا.

وأصيب مبابي خلال مباراة منتخبه ضد منتخب النمسا في يورو 2024 والتي أثارت الرعب في نفوس الجميع بشأن مستقبل اللاعب خلال الفترة القادمة.

تفاصيل إصابة مبابي مع منتخب فرنسا

وفي سياق ذلك فقد علق الاتحاد الفرنسي لكرة القدم في بيان رسمي له على مصير اللاعب بشكل نهائي وقال خلاله: "كيليان مبابي عاد إلى معسكر المنتخب الفرنسي، بعد أن تعرض لكسر في الأنف خلال الشوط الثاني من مباراة النمسا وفرنسا التي أقيمت يوم الاثنين في دوسلدورف".

‏وأكمل: "تلقى كابتن فرنسا العلاج أولًا من قبل الطاقم الطبي والدكتور فرانك لوغال الذي شخص إصابته بكسر في الأنف، ثم تأكد التشخيص خلال فحوصات الأشعة السينية والتي تشير إلى أنه سيتلقى العلاج في الأيام القليلة المقبلة".

وأوضح الاتحاد الفرنسي في بيانه أن مبابي لن يخضع لعملية جراحية في المستقبل القريب ولكن سيتم صنع قناع له حتى يتمكن صاحب الرقم 10 في المنتخب الفرنسي من العودة للمنافسة بعد فترة مخصصة للعلاج.