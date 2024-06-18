نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة البرتغال أمام جمهورية التشيك في كأس أمم أوروبا "يورو 2024" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نستعرض لكم عبر موقع "دوت الخليج الرياضي" من خلال السطور التالية، موعد المباراة القوية التي ستجمع بين منتخب البرتغال الأول لكرة القدم أمام نظيره التشيكي، في إطار منافسات الجولة الأولى لحساب المجموعة السادسة من كأس أمم أوروبا 2024.

موعد مباراة البرتغال أمام جمهورية التشيك بكأس أمم أوروبا

يحتضن ملعب "ريد بول أرينا" أحداث مباراة البرتغال ضد التشيك، في ختام منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس أمم أوروبا 2024.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، الحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

معلق مباراة البرتغال ضد التشيك بكأس أمم أوروبا

اختارت مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية، المعلق حفيظ دراجي للتعليق على أحداث المباراة النارية التي ستجمع بين المنتخبين ضمن كأس أمم أوروبا.

القنوات الناقلة لمباراة البرتغال ضد التشيك

تذاع أحداث المباراة عبر قناة بي إن سبورتس القطرية التي تعد المالك الحصري لإذاعة مباريات كأس أمم أوروبا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.