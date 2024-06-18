نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 17- 6- 2024 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث قطاع عريض من عشاق ومحبي الساحرة المستديرة عن مواعيد مباريات العالمية تحديدا بطولة كأس أمم أوروبا يورو 2024 والمقامة حاليا في ألمانيا من أجل متابعة نجومهم المفضلين.

هناك الكثير من المباريات المثيرة والقوية في بطولة اليورو أبرزها مواجهة إسبانيا وكرواتيا والتي انتهت بفوز الماتادور الإسباني بثلاثية نظيفة، حيث تجذب تلك المواجهات عشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم.

وهناك أيضا ثلاث مباريات في الدوري المصري الذي مازال يجذب قطاع عريض من الجمهور المصري.

تُنقل مباريات كاس أمم أوروبا يورو 2024 عبر قنوات بي إن سبورت القطرية الحاصلة على ملكية إذاعة هذه البطولة.

كما يتم نقل مباريات الدوري المصري عبر قنوات أون تايم سبورتس المصرية الحاصلة على ملكية إذاعة بطولة الدوري المحلي في الموسم الحالي.

ويستعرض دوت الخليج الرياضي أبرز مباريات اليوم حول العالم:

كأس أمم أوروبا:

- تركيا وجورجيا: الساعة 7 مساء بتوقيت مصر

- البرتغال والتشيك: الساعة 10 مساء بتوقيت مصر

الدوري المصري:

- سموحة والداخلية: الساعة 4 مساء بتوقيت مصر

- الاتحاد السكندري والأهلي: الساعة 7 مساء بتوقيت مصر

- زد اف سي وفاركو: الساعة 7 مساء بتوقيت مصر