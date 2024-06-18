تشكيل منتخب البرتغال المتوقع ضد جمهورية التشيك في أمم أوروبا يورو 2024

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أحمد جودة - القاهرة - استقر المدرب الإسباني، روبيرتو مارتينيز المدير الفني للمنتخب البرتغالي الأول لكرة القدم، على التشكيل الذي سيخوض به لقاء التشيك في كأس أمم أوروبا 2024.

وتقام المباراة اليوم الثلاثاء الموافق 18-6-2024، على ملعب "ريد بول أرينا" ضمن منافسات الجولة الأولى لحساب المجموعة السادسة في كأس أمم أوروبا.

تشكيل منتخب البرتغال لمواجهة التشيك

من المرجح أن يبدأ روبيرتو مارتينيز المدير الفني لمنتخب البرتغال، بثلاثي الهجوم كريستيانو رونالدو ورافائيل لياو إلى جانب برناردو سيلفا، أما في الوسط فمن المحتمل أن يبدأ بـ باولينيو، وبرونو فيرنانديز.

ويأتي تشكيل البرتغال على النحو التالي:

حراسة المرمى: دييجو كوستا

دييجو كوستا خط الدفاع: نونو مينديز، روبن دياس، بيبي، جواو كانسيلو

نونو مينديز، روبن دياس، بيبي، جواو كانسيلو خط الوسط: جواو باولينيو، فيتينا، برونو فيرنانديز

جواو باولينيو، فيتينا، برونو فيرنانديز خط الهجوم: رافائيل لياو، كريستيانو رونالدو، برناردو سيلفا

القنوات الناقلة لمباراة البرتقال ضد التشيك

تذاع أحداث المباراة عبر قناة بي إن سبورتس القطرية التي تعد المالك الحصري لإذاعة مباريات كأس أمم أوروبا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.