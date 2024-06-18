نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ديربي شمال لندن.. موعد مباراة آرسنال ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي 2024/25 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعرض لكم موقع "دوت الخليج الرياضي" من خلال السطور التالية، موعد مباراة آرسنال ضد توتنهام في الموسم الجديد من البريميرليج بعد كشف الستار عن المواجهات بين الأندية المتنافسة على حصد اللقب.

وأزيح الستار اليوم الثلاثاء الموافق 18 يونيو 2024، عن جدول مباريات الدوري الإنجليزي للموسم الجديد 2024-2025، بعد إنتهاء الموسم المنصرم بفوز نادي مانشستر سيتي باللقب على حساب آرسنال.

موعد مباراة آرسنال ضد توتنهام في البريميرليج

يواجه نادي أرسنال نظيره توتنهام، يوم الرابع عشر من شهر سبتمبر القادم، على أرضية ملعب توتنهام في مباراة الذهاب "خارج الديار".

ويلتقي فريق أرسنال بنظيره توتنهام، في مباراة الإياب "داخل الديار"، يوم الرابع عشر من يناير لعام 2025 المقبل، على أرضية ملعب الايمارتس.

وتنقل المباراة مباشرةً عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية الحاصلة على حقوق بث وإذاعة مباريات البريميرليج في الموسم الجديد.