نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريمونتادا سموحة تقوده للفوز على الداخلية في الوقت القاتل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحه على نظيره الداخليه بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى المباراة التى جمعت بينهما اليوم على ستاد الإسكندرية ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز.

وبذلك يرتفع رصيد سموحه إلى 38 نقطة ويتجمد رصيد الداخليه عند 15 نقطة.



جاءت أهداف سموحه عن طريق حسام حسن الذى سجل هدفين في الدقيقتين 14، 92، وجونيور أجاى فى الدقيقة 98 بينما جاءت أهداف الداخلية عن طريق شريف دابو، كريم يحيى فى الدقيقتين 45، 49.

جاءت المباراة حماسيه متوسطة المستوى واثرت حرارة الجو على أداء الفريقين وسيطر فريق سموحه على معظم فترات الشوط الأول وترجم سيطرته إلى هدف لحسام حسن فى الدقيقة 14 وعقب الهدف واصل سموحه هجومه لتسجيل هدف التعزيز بينما لجأ الداخليه للهجمات على استحياء من أجل إحراز التعادل الذى جاء عن طريق شريف دابو فى الوقت الضائع من الشوط الأول الذى انتهى بالتعادل بهدف لكل فريق.

وفى بداية الشوط الثاني احتسب حكم المباراة ضربة جزاء للداخليه بعد ارتطمت الكرة بيد أ مدافعى سموحه دون قصد ليسجل منها كريم يحيى الهدف الثاني للداخليه.

وعقب الهدف الثانى للداخليه سارت المباراة فى اتجاه واحد هجوم من سموحه ودفاع من الداخليه الذى تكتل لاعبوه داخل منطقة جزائهم وضاعت أكثر من 4 فرص حقيقية للتهديف ولجأ لاعبو الداخلية إلى السقوط على الأرض من أجل استهلاك الوقت خاصه محمد مجدى حارس الداخلية الذى سقط أكثر من مرة دون احتكاك مما دفع حكم المباراة إلى إضافة ٩ دقائق.

وفى الدقيقة 92 أسفر هجوم سموحه المستمر عن إحراز هدف التعادل للفريق الازرق قبل ان يضيف النيجيرى جونيور أجاى الهدف الثالث لسموحه فى الدقيقة 98 لتنتهي المباراة بفوز مستحق لسموحه على الداخليه بثلاثة أهداف مقابل هدفين