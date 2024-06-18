نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اتحاد الكرة: الإيقاف مرفوع عن الشيبي من 2 يونيو بعد تقدمه بإستئناف على العقوبة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد مسئولو اتحاد الكرة أنه سبق وتقرر رفع الإيقاف 2 يونيو الماضي، عن محمد الشيبي لاعب بيراميدز فور تقدم اللاعب بإستئناف على عقوبة إيقافه 6 مباريات ، للجنة الإستئناف باتحاد الكرة برئاسة المستشار محمد عبده صالح.

تابع مسئولو اتحاد الكرة أن اتحاد الكرة أكد من قبل أحقية الشيبي في المشاركة مع ناديه بيراميدز في المباريات لحين الفصل في الأمر من قبل لجنة الإستئناف، وهذا ما أكده اتحاد الكرة في خطاب رسمي لنادى بيراميدز بإستفساره عن هذا الأمر يوم 12 يونيو، وبالتالي قرار محكمة " كاس" بإيقاف عقوبة اللاعب مطابق لقرار اتحاد الكرة لحين الفصل في الإستئناف المقدم من اللاعب.