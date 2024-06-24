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أحمد جودة - القاهرة - أحرز الأمريكي كريستيان بوليسيتش، الهدف الأسرع في "كوبا أمريكا 2024"، المقامة حاليًا في الولايات المتحدة.

"كوبا أمريكا 2024".. بوليسيتش يسجل الهدف الأسرع

وافتتح بوليسيتش التسجيل لمنتخب الولايات المتحدة في لقائه أمام منتخب بوليفيا (صباح اليوم الإثنين) في الجولة الأولى بالمجموعة الثالثة من مرحلة المجموعات للمسابقة القارية، التي تضم أيضًا منتخبي أوروغواي وبنما.

وسجل نجم ميلان الإيطالي الهدف الأول للمنتخب الأمريكي بعد مرور دقيقتين و30 ثانية فقط تقريبًا على انطلاق المباراة، التي استضافها ملعب (أيه تي أند تي) بمدينة أريلنجتون الأمريكية.



وبات هذا هو الهدف الـ12 في سجل منتخب الولايات المتحدة ببطولة كوبا أمريكا، التي يشارك فيها للمرة الخامسة في تاريخه والأولى منذ النسخة التي استضافها على ملاعبه عام 2016، علمًا بأن هذه هي المباراة الـ19 التي يخوضها بالمسابقة التي شارك فيها للمرة الأولى عام 1993 بالإكوادور.

بهذا الهدف، رفع بوليسيتش (25 عامًا) رصيده التهديفي مع منتخب الولايات المتحدة إلى 30 هدفًا في 69 مباراة، فيما يعد الأول بمشواره في "كوبا أمريكا".

وقبل هدف بوليسيتش، تم تسجيل 6 أهداف في 4 مباريات أقيمت في "كوبا أمريكا 2024".

