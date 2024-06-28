نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عبدالناصر زيدان يقدم "روشتة الإصلاح الحقيقية" للكرة المصرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قدم الإعلامي عبدالناصر زيدان روشتة الإصلاح الحقيقة للكرة المصرية، التي تعيد الكرة المصرية إلى سابق عهدها، خاصة في ظل الأزمات الكبيرة التي تواجه الرياضة في الفترة الأخيرة، آخرها قرار الزمالك بعدم خوض لقاء الأهلي.

روشتة الإصلاح الحقيقة للكرة المصرية

وقال الإعلامي عبدالناصر زيدان في تصريحات لملعب الشمس، أن بداية الإصلاح للكرة المصرية، هو أن يكون الإعلام للإعلام، مشيرا أن على كل واحد أن يؤدي مهامه.

وواصل، أن النقطة الثانية للإصلاح، تتمثل في التفرغ، وعدم شغل أكثر من أي منصب، لأن هذا يضر بالكرة المصرية، وضد القانون.

وتابع، يجب أن نستفيد من القامات الكبيرة المصرية، التي علمت عددا من الدول نظام تأسيس نظام للرياضة مثل الكابتن طه إسماعيل، حسن شحاته، علي أبو جريشة.

واختتم تصريحاته، أن الإصلاح النهائي يكمن في اختفاء جميع الشخصيات التي تعودنا عليها، وإطلاق الفرصة للشباب لقيادة الكرة المصرية