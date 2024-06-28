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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية، إلى أن خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة، يعمل بشكل جدي على حسم العديد من الصفقات الهامة لصالح الفريق الكتالوني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

صفقات برشلونة المحتملة في الميركاتو الصيفي 2024.. يتقدمها الجناح الطائر

وأشارت التقارير الإسبانية، إلى أن

لابورتا وديكو المدير الرياضي للنادي الكتالوني، يعملان بقوة على تدعيم صفوف البلوجرانا خلال فترة الانتقالات الصيفية من أجل المنافسة على جميع البطولات في الموسم المقبل.

ووفقًا لموقع "ديارو جول" الإسباني، فأن برشلونة يعمل على قدمًا وساق لحسم صفقة التعاقد مع نيكو ويليامز جناح أتلتيك بيلباو ومنتخب إسبانيا في الميركاتو الصيفي.

وأضاف الموقع الإسباني، إلى أن برشلونة يعمل كذلك على تدعيم خط الوسط بلاعب من العيار الثقيل، ويضع جوشوا كيميتش نجم بايرن ميونخ الألماني على رأس أولوياته في الانتقالات الصيفية.

وأكمل بأن البرسا يسعي أيضًا إلى التعاقد مع مهاجم جديد ليكون بديلًا للبولندي روبرت ليفاندوفسكي، خاصة مع قُرب رحيل البرازيلي فيتور روكي.