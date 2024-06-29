نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة البرازيل القادمة أمام كولومبيا في كوبا أمريكا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقدم لكم موقع دوت الخليج الرياضي في التقرير التالي، موعد مباراة البرازيل القادمة ضد كولومبيا في مشوار بطولة كوبا أمريكا لهذه النسخة 2024.

ويضرب منتخب البرازيل موعد هام مع كولومبيا ضمن لقاءات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كوبا أمريكا التي تلعب الفترة الجارية.

ويدخل منتخب البرازيل مباراته ضد كولومبيا بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على باراجواي برباعية مقابل هدف وحيد في مباراته التي لعبها صباح اليوم.

موعد مباراة البرازيل وكولومبيا في كوبا أمريكا

ومن المقرر أن تلعب مباراة البرازيل وباراغواي في كوبا أمريكا مساء الأربعاء القادم والموافق الثالث من يوليو القادم، على ملعب كاليفورنيا.

وتنطلق صافرة بداية مباراة البرازيل وكولومبيا في تمام الساعة الرابعة فجرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والساعة الخامسة صباحًا بتوقيت أبو ظبي.