نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب مجموعة البرازيل بعد الفوز على باراجواي في كوبا أمريكا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقدم لكم موقع دوت الخليج الرياضي في التقرير التالي ترتيب مجموعة البرازيل بعد الفوز على باراجواي في كوبا أمريكا لهذه النسخة 2024.

نتيجة مباراة البرازيل وباراغواي في كوبا أمريكا

وفاز منتخب البرازيل بأربع أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت بين المنتخبين على ملعب الولاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كوبا أمريكا.

ومع فوز اليوم، يكون منتخب البرازيل قد رفع رصيده إلى النقطة الرابعة بعد التعادل في المباراة الماضية مع كوستاريكا في الجولة الأولى من منافسات البطولة.

ترتيب مجموعة البرازيل وباراغواي في كوبا أمريكا

1- كولومبيا برصيد ست نقاط

2- البرازيل برصيد أربع نقاط

3- كوستاريكا برصيد نقطة

4- باراجواي دون نقاط